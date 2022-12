Digitale terrestre: torna a 21€ l’ottimo Decoder DVB-T2 Fenner

7 December 2022 – 10:33

Preoccupato per l’arrivo del nuovo digitale terrestre? Tranquillo, in tuo soccorso arriva l’ottimo Decoder DVB-T2 Fenner in offerta a soli 21€.

The post Digitale terrestre: torna a 21€ l’ottimo Decoder DVB-T2 Fenner appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico