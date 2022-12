Accordo Amazon-UE su Buy Box e uso dei dati

7 December 2022 – 13:23

Amazon ha trovato un accordo finale con la Commissione europea in merito all’uso dei dati dei venditori terzi e alla visibilità del Buy Box.

