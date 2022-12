Tariffe Vodafone fisso e mobile, attivandole insieme si risparmia

5 December 2022 – 15:02

Le tariffe Vodafone fisso e mobile attivate insieme consentono di risparmiare 5 euro sul costo del servizio fibra. Vediamo nei dettagli l’offerta.

The post Tariffe Vodafone fisso e mobile, attivandole insieme si risparmia appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico