Malware su Google Play Store: attenzione a queste app

5 December 2022 – 10:21

Sul Google Play Store erano presenti diverse app che mostrano inserzioni pubblicitarie (adware) e promettono facili guadagni, rubando i dati personali.

The post Malware su Google Play Store: attenzione a queste app appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico