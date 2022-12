Google Duplex: da fine mese addio alla versione Web

5 December 2022 – 13:35

A partire da fine dicembre, la versione Web di Google Duplex non sarà più fruibile, ma alcune delle funzioni saranno integrante in Assistant.

Fonte: Punto Informatico