Google Chrome: scovata la nona 0-day del 2022

5 December 2022 – 10:42

È stata da poco scovata la nona falla zero day di Google Chrome dell’anno. L’update che la corregge è già disponibile per il download.

Fonte: Punto Informatico