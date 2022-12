Clubhouse: multa di 2 milioni dal Garante Privacy

5 December 2022 – 15:49

Il Garante della Privacy ha inflitto una multa di 2 milioni di euro all’azienda che sviluppa Clubhouse, in quanto non ha rispettato il GDPR.

