Artemis I: Orion si prepara al secondo flyby

5 December 2022 – 18:28

La Orion è pronta per il secondo sorvolo ravvicinato della Luna, al termine del quale punterà verso la Terra, dopo arriverà il prossimo 11 dicembre.

