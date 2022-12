Apple: visore AR/VR nella seconda metà del 2023

5 December 2022 – 9:52

Ming Chi-Kuo riferisce che il visore di Apple potrebbe essere annunciato in ritardo nella seconda metà del 2023 per problematiche software.

