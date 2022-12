Twitter: più IA per bloccare i contenuti vietati

4 December 2022 – 15:35

Elon Musk ha ordinato ai dipendenti di utilizzare maggiormente l’intelligenza artificiale per individuare tweet e account che violano le regole.

