TIM e Wind Tre: aumenti indicizzati all’inflazione

3 Dicembre 2022 – 19:45

TIM e Wind Tre hanno comunicato che, da aprile e gennaio 2024, aumenteranno il costo mensile delle offerte in base all’inflazione.

The post TIM e Wind Tre: aumenti indicizzati all’inflazione appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico