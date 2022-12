Partnership tra Qonto ed Edenred Italia a supporto di imprese e partite IVA

3 December 2022 – 21:20

Qonto ed Edenred Italia hanno stretto una partnership per offrire ad aziende e partite IVA clienti di Qonto buoni pasto per i dipendenti.

The post Partnership tra Qonto ed Edenred Italia a supporto di imprese e partite IVA appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico