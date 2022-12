Google Messaggi: crittografia per le chat di gruppo

3 December 2022 – 18:30

Google ha annunciato che l’app Messaggi supporterà la crittografia end-to-end anche per le chat di gruppo (in beta nelle prossime settimane).

Fonte: Punto Informatico