Digitale terrestre, la Rai non si vede: pronta la diffida al Canone TV

3 Dicembre 2022 – 10:45

Il digitale terrestre continua ad avere problemi tanto che in diverse zone non si vedono ancora i canali Rai: parte la diffida al Canone TV.

