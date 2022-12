Alberi, piantarli nelle città è utile contro la crisi del clima?

3 Dicembre 2022 – 9:20

Il ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin ha dichiarato che saranno piantati oltre 6 milioni di fusti in 14 centri italiani nei prossimi anni. Una soluzione che può trasformarsi in uno sforzo inutile se non c’è pianificazione. Ecco cosa serve davvero riforestare le città per mitigare il riscaldamento globale

Fonte: Wired