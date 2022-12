Accordo commerciale tra Banca Aidexa e BancoPosta

3 December 2022 – 12:24

Nasce un accordo commerciale tra Banca Aidexa e BancoPosta per facilitare l’accesso di PMI e ditte individuali al credito. Ecco come.

The post Accordo commerciale tra Banca Aidexa e BancoPosta appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico