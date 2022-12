Pixel 7 Pro in offerta come al Cyber Monday, anzi meglio

2 December 2022 – 18:34

Google Pixel 7 Pro è ancora disponibile in offerta su Amazon con spedizione immediato: il prezzo è sceso anche rispetto al Cyber Monday.

The post Pixel 7 Pro in offerta come al Cyber Monday, anzi meglio appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico