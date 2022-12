Obbligo vaccinale: respinti i ricorsi e multe in arrivo

2 December 2022 – 13:05

La Corte costituzionale ha respinto tutti i ricorsi: l’obbligo vaccinale è legittimo e ora arriveranno anche le multe da 100 euro.

