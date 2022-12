Mini PC con CPU Intel a 98€: l’affare su Amazon

2 December 2022 – 10:32

Processore Intel e sistema operativo Windows per questo Mini PC che puoi far sparire dietro al monitor: oggi costa meno di 100 euro.

The post Mini PC con CPU Intel a 98€: l’affare su Amazon appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico