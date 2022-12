iPhone 15 Ultra: batteria più potente e video in 8K

2 December 2022 – 12:46

Secondo i rumors, iPhone 15 Ultra avrà una batteria con autonomia di 3 o 4 ore superiore rispetto ai modelli attuali e girerà video in 8K.

Fonte: Punto Informatico