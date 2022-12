HUAWEI Watch Buds: gli auricolari nello smartwatch

2 December 2022 – 16:42

Auricolari wireless nascosti sotto il quadrante di uno smartwatch: è l’idea sperimentata da HUAWEI con il nuovo dispositivo Watch Buds.

Fonte: Punto Informatico