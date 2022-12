Hive spegne i server: gravi problemi di sicurezza

2 December 2022 – 18:34

Hive è uno dei social network del momento, ma alcuni ricercatori hanno scoperto gravi vulnerabilità che permettono di accedere ai dati degli utenti.

