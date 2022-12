Windows 11: problemi di visualizzazione con il Task Manager

1 December 2022 – 10:38

L’update KB5020044 per Windows 11 22H2 crea problemi di visualizzazione per i colori del Task Manager, Microsoft sta lavorando a un fix.

Fonte: Punto Informatico