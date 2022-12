WhatsApp: vendita di numeri telefonici già noti

1 December 2022 – 18:28

Il nuovo leak di WhatsApp è in realtà il vecchio leak di Facebook del 2019, quindi il database contiene gli stessi numeri di telefono.

