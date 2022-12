Twitter 2.0: regole invariate, test pubblici

1 December 2022 – 10:44

Twitter ha comunicato che nessuna regola è stata cambiata e che garantirà maggiore trasparenza attraverso i test pubblici delle nuova funzionalità.

The post Twitter 2.0: regole invariate, test pubblici appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico