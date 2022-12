Obbligo vaccinale, la Corte costituzionale lo salva

1 December 2022 – 19:59

Respinti i ricorsi contro l’obbligo di vaccino contro Covid-19 per il personale sanitario. Per la Consulta sono “non irragionevoli, né sproporzionate, le scelte del legislatore adottate in periodo pandemico”

Fonte: Wired