CashRewindo: investimenti truffa con vecchi domini

1 December 2022 – 16:27

Il gruppo CashRewindo utilizza la tecnica del malvertising e domini registrati diversi anni fa per mettere in atto truffe tramite siti trappola.

The post CashRewindo: investimenti truffa con vecchi domini appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico