Akamai uccide la botnet KmsdBot per errore

1 Dicembre 2022 – 19:45

Durante l’analisi di KmsdBot, i ricercatori di Akamai hanno inviato un comando sbagliato al server remoto, causando l’interruzione delle comunicazioni.

The post Akamai uccide la botnet KmsdBot per errore appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico