Novartis, le sfide in Italia nel prossimo futuro

30 November 2022 – 17:36

Ricerca e innovazione ma anche un pieno supporto ai diversi attori istituzionali per tradurre in risultati le priorità della missione sei del Pnrr, come ribadito a Milano nell’evento “Il futuro da reimmaginare”

Fonte: Wired