Windows 11: indicatore VPN e altre novità in arrivo

29 November 2022 – 10:34

Una delle novità incluse nella build 25252 di Windows 11 per gli iscritti al canale Dev è l’icona che indica la connessione alla VPN nel system tray.

Fonte: Punto Informatico