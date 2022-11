Windows 11 avvisa in caso di accensione della webcam

29 November 2022 – 13:34

Agendo sul Registro di sistema si può attivare un’apposita notifica in Windows 11 22H2 che indica quando la webcam viene accesa e spenta.

