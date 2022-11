Samsung Galaxy Watch4 in REGALO: Amazon lo piazza a 137€

29 November 2022 – 10:06

Amazon ha piazzato un’offerta regalo per il Samsung Galaxy Watch4: acquistalo subito a soli 137€, sta andando a ruba e sono gli ultimi pezzi.

The post Samsung Galaxy Watch4 in REGALO: Amazon lo piazza a 137€ appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico