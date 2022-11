Samsung Galaxy S22, errore di prezzo: Amazon l’ha fatta grossa

29 November 2022 – 10:24

Amazon si è dimenticato di un’offerta del Cyber Monday ancora attiva? Errore di prezzo per il Samsung Galaxy S22 che devi acquistare subito.

The post Samsung Galaxy S22, errore di prezzo: Amazon l’ha fatta grossa appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico