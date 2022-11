Pagamenti con POS: niente multe sotto i 60 euro?

29 November 2022 – 16:01

Nella legge di bilancio 2023 è presente un articolo che elimina la sanzione, se non viene accettato il pagamento con POS sotto i 60 euro.

