MacBook Air 2022: Amazon conferma lo sconto, risparmi 220 euro

29 November 2022 – 21:35

Anche a Black Friday e Cyber Monday superati, Amazon sconta ancora il MacBook Air 2022: l’offerta che profuma di Natale.

The post MacBook Air 2022: Amazon conferma lo sconto, risparmi 220 euro appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico