Acer: bug permette di disattivare Secure Boot

29 November 2022 – 12:53

Acer ha rilasciato le nuove versioni dei BIOS per risolvere una grave vulnerabilità che permette di disattivare il Secure Boot su alcuni notebook.

