WhatsApp consente l’invio dei messaggi a se stessi

28 November 2022 – 16:22

Iniziato il rollout della funzionalità di WhatsApp che permette di inviare messaggi a se stessi per scrivere appunti, promemoria o liste della spesa.

The post WhatsApp consente l’invio dei messaggi a se stessi appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico