Vodafone Italia: multa per eccesso di velocità

28 November 2022 – 18:46

Vodafone Italia dovrà pagare una multa di 500.000 euro per aver attivato un contratto senza fornire tutte le informazioni in modo comprensibile.

The post Vodafone Italia: multa per eccesso di velocità appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico