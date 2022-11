OPPO Band Style Tracker: uno smartwatch a 29€, magia del Cyber Monday

28 November 2022 – 15:56

OPPO Band Style Tracker è uno smartwatch perfetto per monitoraggio della salute e sport: costa solo 29 euro con l’offerta Cyber Monday.

