Meta: multa di 265 milioni di euro per lo scraping

28 Novembre 2022 – 19:45

La DPC irlandese ha inflitto a Meta una multa di 265 milioni di euro per lo scraping dei dati effettuato su Facebook tra maggio 2018 e settembre 2019.

Fonte: Punto Informatico