Huawei, ZTE e Hikvision: ban totale negli USA

28 November 2022 – 10:31

La FCC ha bloccato la vendita delle apparecchiature di telecomunicazioni e delle videocamere di sicurezza di Huawei, ZTE, Hikvision, Hytera e Dahua.

The post Huawei, ZTE e Hikvision: ban totale negli USA appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico