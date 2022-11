Google Pixel 7 Pro in sconto nel Cyber Monday

28 November 2022 – 16:33

Il top di gamma assoluto del catalogo di smartphone Google, il modello Pixel 7 Pro, è oggi in sconto per il Cyber Monday su Amazon.

The post Google Pixel 7 Pro in sconto nel Cyber Monday appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico