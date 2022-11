ASUS Zenbook 17 Fold OLED: migliore invenzione del 2022

28 November 2022 – 13:03

Il nuovo ASUS Zenbook 17 Fold OLED con schermo pieghevole da 17,3 pollici è stato inserito dalla rivista TIME tra le migliori invenzioni del 2022.

The post ASUS Zenbook 17 Fold OLED: migliore invenzione del 2022 appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico