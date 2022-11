Apple Watch Ultra: test della purezza del vetro zaffiro

28 November 2022 – 13:44

Lo youtuber JerryRigEverything ha voluto testare l’effettivo utilizzo del vetro zaffiro su Apple Watch Ultra e altri e il grado di durezza.

The post Apple Watch Ultra: test della purezza del vetro zaffiro appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico