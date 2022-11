AirPods Pro 2: qualità audio migliore grazie al design

28 November 2022 – 10:25

L’ingegnere Apple Esge Andersen ha spiegato com’è stato possibile migliorare la qualità audio degli AirPods Pro 2 grazie alle prese d’aria.

