Twitter: Elon Musk festeggia il record di utenti

27 November 2022 – 16:42

Elon Musk ha comunicato che nell’ultima settimana ci sono state circa 2 milioni di iscrizioni al giorno (+66% rispetto allo stesso periodo del 2021).

