Notebook veloce, leggero ed elegante: solo 209 euro in offerta Amazon

27 November 2022 – 12:12

Non sono finite le offerte per il Black Friday di Amazon: guarda a quanto puoi acquistare questo leggerissimo notebook con Windows 10.

Fonte: Punto Informatico