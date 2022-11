Lgbtq+, sulle unioni gli Stati Uniti vogliono evitare i passi indietro come sull’aborto

27 Novembre 2022 – 9:20

Via libera del Senato a una legge che regoli i matrimoni dello stesso sesso, per smarcarsi da una sentenza della Corte Suprema e non ritrovarsi sotto scacco di una decisione contraria

Fonte: Wired