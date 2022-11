Leonardo: quarto supercomputer più potente al mondo

27 November 2022 – 17:49

Leonardo, inaugurato il 24 novembre e ospitato dal consorzio Cineca nel Tecnopolo di Bologna, è il quarto supercomputer più potente al mondo.

