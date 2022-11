Cybercrime: Interpol sequestra 130 milioni di dollari

27 Novembre 2022 – 13:45

Interpol e 30 paesi hanno portato a termine l’operazione HAECHI III, arrestando 975 persone e sequestrando 130 milioni di dollari in asset virtuali.

